Başkan Erdoğan kokpite girdi, pilotlara merak ettiği soruları sordu

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Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni için Tokat’a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yolculuk ettiği uçakta kokpite girerek pilotlara merak ettiği soruları sordu. Pistin uzunluğunun 2 bin 700 metre olduğunu öğrenen Erdoğan, “Aslında 3’ün üzerinde olsa daha isabetli olmaz mıydı?” diye sorunca pilotlar “Tabii ki ama şu anda yine TR Airbus 330 ve diğer uçaklarımız inebiliyor” yanıtını verdi.