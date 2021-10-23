Başkan Erdoğan: Sakın ha bu oyunlara gelmeyin! Bunların hiçbirisi sizin kılınıza dokunamaz

Eskişehir'de AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkemizin memur ve bürokratlarına yönelik skandal sözlerine çok sert tepki gösterdi. Erdoğan konuşmasında, "Kadrolu militanlarını öne sürerek yurtlar üzerinden üniversite gençliğimizi provoke ettiler, öğretmenleri tehdit ettiler. Sen kimsin de benim memurumu, polisimi, öğretmeni mi tehdide yelteniyorsun? Memurlarımıza sesleniyorum: Sakın ha bu oyunlara gelmeyin! Bunların hiçbirisi sizin kılınıza dokunamaz" ifadelerini kullandı.