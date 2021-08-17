Başkan Erdoğan "Sivil, masum demeden insanların başına bomba yağdıranlardan olmadık"
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İDEF’21 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, dünyaya net mesajlar verdiği konuşmasında, ". Biz asla sınrlarından binlerce kilometre ötede, terörle mücadele adı altında sivil, masum demeden insanların başına bomba yağdıranlardan olmadık. Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli görme zihniyeti, bizim değer, toplum ve devlet dünyasında zerre kadar karşılığı yoktur." dedi ve çarpık düzeni değiştirme çağrısında bulundu.