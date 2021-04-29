Video Türkiye Başkan Erdoğan tek tek sıraladı! Esnaf, memur ve emeklilere müjde...

Başkan Erdoğan tek tek sıraladı! Esnaf, memur ve emeklilere müjde...

Başkan Erdoğan tek tek sıraladı! Esnaf, memur ve emeklilere müjde...
29.04.2021 | 20:02

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katılarak çok önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, iş sözleşmelerinin fesih yasağının 30 Haziran'a kadar uzatılmasından KOSGEB vasıtalı destek programına, esnaf kredi taksitlerinin ertelenmesinden memur maaşlarının 10 Mayıs’ta hesaplara yatacak olmasına kadar milyonları ilgilendiren müjdeleri peş peşe sıraladı.

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