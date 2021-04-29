Başkan Erdoğan tek tek sıraladı! Esnaf, memur ve emeklilere müjde...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
22:26
Başkan Erdoğan tek tek sıraladı! Esnaf, memur ve emeklilere müjde... 29.04.2021 | 20:02
00:28
Bayraktar'dan gururlandıran paylaşım: 7 yıl önce bugün tarihe tanıklık ettik 29.04.2021 | 18:43
00:41
06:15
04:08
İstanbul TEM'de trafik yoğunluğu! 17 günlük tam kapanma göçü kamerada... 29.04.2021 | 08:56
01:30
Hava Durumu 29-04-2021 29.04.2021 | 08:00
05:06
Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır | Video 28.04.2021 | 10:24
01:30
Hava Durumu 28-04-2021 28.04.2021 | 09:57
00:59
00:32
İhanet belgelendi! Savunma Sanayi’deki projeleri yurtdışına sızdırmışlar 27.04.2021 | 12:00
44:17
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 27.04.2021 | 11:25
09:17
04:10
05:10
01:30
Hava Durumu 27-04-2021 27.04.2021 | 08:00
07:58
07:58
07:58
03:36
01:51
Kop Dağı Tüneli ile kış çilesi bitecek | Video 26.04.2021 | 10:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katılarak çok önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, iş sözleşmelerinin fesih yasağının 30 Haziran'a kadar uzatılmasından KOSGEB vasıtalı destek programına, esnaf kredi taksitlerinin ertelenmesinden memur maaşlarının 10 Mayıs’ta hesaplara yatacak olmasına kadar milyonları ilgilendiren müjdeleri peş peşe sıraladı.