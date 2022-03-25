Başkan Erdoğan: Tokat Havalimanı'nı şehrin sembolü olarak görüyoruz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılmak için Tokat’a geldi. Başkan Erdoğan'ı taşıyan uçak, yeni havalimanında su takı töreniyle karşılandı. Erdoğan, havalimanında incelemelerde bulundu. Daha sonra havalimanı açılışını yapan Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Tokat Havalimanı'nı şehrin sembolü olarak gördüklerini dile getiren Başkan Erdoğan, "Bu havalimanının yatırım bedeli 1 milyar 200 bin lira. Yolcu kapasitesi ise senelik 2 milyon . Yeni havalimanımızın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Tek ulaştırma yatırımı elbette havalimanı değil." dedi.