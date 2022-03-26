Başkan Erdoğan, Tokat ziyaretinde çiftçilerle buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tokat ziyareti kapsamında çiftçilerle bir araya geldiği programın görüntüleri paylaşıldı. Çiftçilere 20 yılda yaklaşık 470 milyar lira destek ödemesi yapıldığını belirten Başkan Erdoğan, "Tarım ve hayvancılığa en büyük desteği biz verdik." dedi. Başkan Erdoğan, sebze-meyve üretiminde Türkiye'nin Avrupa'da birinci sırada olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl için 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesini ilavelerle 29 milyar liraya yükselttik." ifadelerini kullandı. Ayçiçek yağında bir sorun olmadığını dile getiren Başkan Erdoğan, "Suni bir panik havası oluşturuldu" dedi.