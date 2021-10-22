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Başkan Erdoğan Türk dünyasına flaş çağrı! Güç birliği yapmalıyız 22.10.2021 | 11:01
01:17
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Hava Durumu 22-10-2021 22.10.2021 | 08:00
01:48
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baykar tesislerine taziye ziyareti 21.10.2021 | 17:06
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı 21.10.2021 | 10:30
01:30
Hava Durumu 21-10-2021 21.10.2021 | 08:00
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Ankara'da Ali Babacan'a vatandaşlardan tepki 20.10.2021 | 15:57
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İlk AKSUNGUR teslim edildi | Video 20.10.2021 | 13:06
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05:04
SON DAKİKA: Ankara'da MTA bahçesindeki patlama anı kamerada! 20.10.2021 | 10:17
02:06
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Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu 20.10.2021 | 09:36
01:30
Hava Durumu 20-10-2021 20.10.2021 | 08:00
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Nusret-2021 Davet Tatbikatı Çanakkale’de başladı | Video 19.10.2021 | 13:16
06:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum açılışına video mesaj gönderdi 19.10.2021 | 13:02
31:10
Özdemir Bayraktar dualarla son yolculuğuna uğurlanıyor 19.10.2021 | 12:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Konseyi Medya Forumu'na video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan: Türk dünyası olarak bu hususta insiyatif almalı, tecrübe paylaşımına gitmeli, güç birliği yapmalı ve elimizdeki imkanları en etkili şekilde değerlendirmenin yollarını aramalıyız. Köklü geçmiş güçlü gelecek temasıyla düzenlediğimiz forumun bizlere bu noktada güçlü bir platform kazandıracağına inanıyoruz. ifadelerini kullandı.