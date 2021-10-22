Video Türkiye Başkan Erdoğan Türk dünyasına flaş çağrı! Güç birliği yapmalıyız
Başkan Erdoğan Türk dünyasına flaş çağrı! Güç birliği yapmalıyız

Başkan Erdoğan Türk dünyasına flaş çağrı! Güç birliği yapmalıyız

22.10.2021 | 11:01

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan Türk dünyasına flaş çağrı! Güç birliği yapmalıyız 05:02
Başkan Erdoğan Türk dünyasına flaş çağrı! Güç birliği yapmalıyız 22.10.2021 | 11:01
HDP’den ittifak ortakların gözdağı! ’Tezkereye evet diyen muhalefetim demesin’ 01:17
HDP'den ittifak ortakların gözdağı! 'Tezkereye evet diyen muhalefetim demesin' 22.10.2021 | 10:12
Hava Durumu 22-10-2021 01:30
Hava Durumu 22-10-2021 22.10.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Baykar tesislerine taziye ziyareti 01:48
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baykar tesislerine taziye ziyareti 21.10.2021 | 17:06
Başkan Erdoğan yeni yol haritasını duyurdu! İşte 28 maddelik kritik bildiri | Video 19:37
Başkan Erdoğan yeni yol haritasını duyurdu! İşte 28 maddelik kritik bildiri | Video 21.10.2021 | 15:55
Emine Erdoğan’ın atık toplama şirketi kuracağıyla ilgili yalan haber yapan Sputnik, özür diledi 07:45
Emine Erdoğan’ın atık toplama şirketi kuracağıyla ilgili yalan haber yapan Sputnik, özür diledi 21.10.2021 | 14:49
SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası Ekim ayı faiz toplantısı sonrası önemli mesajlar 02:40
SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası Ekim ayı faiz toplantısı sonrası önemli mesajlar 21.10.2021 | 14:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yatırımcılara çağrı 05:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı 21.10.2021 | 10:30
Hava Durumu 21-10-2021 01:30
Hava Durumu 21-10-2021 21.10.2021 | 08:00
Müge Anlı’da ikinci ‘Palu ailesi’ vakası! Müge Anlı gerçekleri ortaya çıkardı: Kadınların çıplak fotoğraflarını çekip... 03:32
Müge Anlı’da ikinci ‘Palu ailesi’ vakası! Müge Anlı gerçekleri ortaya çıkardı: Kadınların çıplak fotoğraflarını çekip... 20.10.2021 | 20:52
Ankara’da Ali Babacan’a vatandaşlardan tepki 00:50
Ankara'da Ali Babacan'a vatandaşlardan tepki 20.10.2021 | 15:57
İlk AKSUNGUR teslim edildi | Video 02:35
İlk AKSUNGUR teslim edildi | Video 20.10.2021 | 13:06
SON DAKİKA: Ankara’da MTA bahçesindeki patlama anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! 05:04
SON DAKİKA: Ankara'da MTA bahçesindeki patlama anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! 20.10.2021 | 10:27
SON DAKİKA: Ankara’da MTA bahçesindeki patlama anı kamerada! 05:04
SON DAKİKA: Ankara'da MTA bahçesindeki patlama anı kamerada! 20.10.2021 | 10:17
Son dakika haberler: Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon tezkeresi, TBMM başkanlığına sunuldu 02:06
Son dakika haberler: Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon tezkeresi, TBMM başkanlığına sunuldu 20.10.2021 | 09:33
Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu 02:03
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu 20.10.2021 | 09:36
Hava Durumu 20-10-2021 01:30
Hava Durumu 20-10-2021 20.10.2021 | 08:00
Nusret-2021 Davet Tatbikatı Çanakkale’de başladı | Video 05:23
Nusret-2021 Davet Tatbikatı Çanakkale’de başladı | Video 19.10.2021 | 13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum açılışına video mesaj gönderdi 06:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum açılışına video mesaj gönderdi 19.10.2021 | 13:02
Özdemir Bayraktar dualarla son yolculuğuna uğurlanıyor 31:10
Özdemir Bayraktar dualarla son yolculuğuna uğurlanıyor 19.10.2021 | 12:57

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Konseyi Medya Forumu'na video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan: Türk dünyası olarak bu hususta insiyatif almalı, tecrübe paylaşımına gitmeli, güç birliği yapmalı ve elimizdeki imkanları en etkili şekilde değerlendirmenin yollarını aramalıyız. Köklü geçmiş güçlü gelecek temasıyla düzenlediğimiz forumun bizlere bu noktada güçlü bir platform kazandıracağına inanıyoruz. ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA