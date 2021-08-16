Başkan Erdoğan "Türkiye üretim ve ihracatta bir üst lige çıkıyor"
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Başkan Erdoğan "Türkiye üretim ve ihracatta bir üst lige çıkıyor" 16.08.2021 | 15:18
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MSB'den son dakika açıklaması "Hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." 16.08.2021 | 12:46
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Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey “Küllerinden yeniden yeşerteceğiz” 16.08.2021 | 12:44
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Yavuz Sondaj gemisi Haydarpaşa’ya demirlendi | Video 16.08.2021 | 09:40
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Hava Durumu 16-08-2021 16.08.2021 | 08:00
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Antalya'nın Alanya İlçesi 4 tur teknesinde yangın çıktı 16.08.2021 | 00:27
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Alanya'da 3 tekne cayır cayır yanıyor 15.08.2021 | 23:51
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İstanbul’da otobüsler peş peşe yanıyor yolda kalıyor 15.08.2021 | 21:18
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Başkan Erdoğan, selde oğlu vefat eden baba ile telefonla görüştü 15.08.2021 | 19:46
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Kastamonu Bozkurt'a seyyar köprü kuruluyor 15.08.2021 | 15:55
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Hava Durumu 15-08-2021 15.08.2021 | 08:00
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta düşen uçağın enkazı kamerada! 14.08.2021 | 19:01
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Kahramanmaraş'ta uçağın düşme anı kamerada! 14.08.2021 | 16:28
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Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının görüntüleri ortaya çıktı! 14.08.2021 | 15:47
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Sayısız sınav, tarihi başarılar ve kalkınma... AK Parti 20 yaşında 14.08.2021 | 15:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde önemli açıklamlarda bulundu Başkan Erdoğan; "Türkiye bir taraftan ayağına vurulan prangaları parçalarken, diğer taraftan özellikle üretim ve ihracatta dünyada artık yeni bir lige yükseliyor." dedi