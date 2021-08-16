Başkan Erdoğan "Türkiye üretim ve ihracatta bir üst lige çıkıyor"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde önemli açıklamlarda bulundu Başkan Erdoğan; "Türkiye bir taraftan ayağına vurulan prangaları parçalarken, diğer taraftan özellikle üretim ve ihracatta dünyada artık yeni bir lige yükseliyor." dedi