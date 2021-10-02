Video Türkiye Başkan Erdoğan Varlık Fonu toplantısına katıldı
Başkan Erdoğan Varlık Fonu toplantısına katıldı

Başkan Erdoğan Varlık Fonu toplantısına katıldı

02.10.2021 | 18:10

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Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki toplantıda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Salim Arda Ermut, Yönetim Kurulu Üyeleri Alpaslan Çakar, Burak Dağlıoğlu, Fuat Tosyalı ve Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu da yer aldı.

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