Başkan Erdoğan yeni yol haritasını duyurdu! İşte 28 maddelik kritik bildiri | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birinci Su Şurası'nda açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz dönemde petrole ve karbon yakıtlara sahip olmak için yapılan mücadelenin artık su alanında yapılacağına vurgu yapan Başkan Erdoğan, Su Şurası'nın 28 maddelik yeni yol haritasını da duyurdu.