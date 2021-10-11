Başkan Erdoğan'dan 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni’nde açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu. 3600 ek göstergeyle ilgili de açıklama yapan Başkan Erdoğan; 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı umuyoruz. Bunun üzerine çok spekülasyonlar yapılıyor. Ana muhalefet partisi lideri 'Bu sözü biz verdik falan' Biz kuru kuruya söz vermeyiz, biz yaparız. Bizim için aslolan öğretmenlerimizin huzuru, refahı ve motivasyonudur.