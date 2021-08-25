Başkan Erdoğan'dan Afganistan açıklaması: Sözleri değil icraatları belirleyecektir
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı nedeniyle düzenlenen törenler kapsamında, Ahlat'ta Büyükelçilere hitap etti. Konuşmasında Afganistan'daki duruma değinen Başkan Erdoğan, "Afganistan'da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemlerini zor şartlar altında başarı ile sürdürüyoruz. Taliban liderlerinden gelen mesajlara şimdilik ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz. Afganistan'da önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban'ın sözleri değil icraatları, eylemleri ve atacağı adımlar belirleyecektir" dedi.