Video Türkiye Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar
17.09.2021 | 12:10

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AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılan Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, muhalefete yüklendi, "Bırakın ülkeyi yönetmeyi, ellerindeki belediyeleri bile yönetemiyorlar. Vaatlerinin altında ezildiler" dedi. Erdoğan, yalan terörüne karşı teşkilatları uyardı, "Her eleştiriye, karalamaya, iftiraya anında karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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