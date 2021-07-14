Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, FETÖ ile mücadelenin son örgüt mensubu etkisiz hale getirilene kadar süreceğini ifade etti, "Din kisvesi altında bu milleti sömürenlere prim vermeyeceğiz. Bizim kutsallarımıza saldıranlara izin vermeyeceğiz." dedi. Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın hedefinin 2023 olduğunu vurguladı, teşkilatlara muhalefetin karalama kampanyalarına karşı halka doğruları anlatma talimatı verdi. Erdoğan, hükümetin yaptığı projeleri muhalefetin sahiplenmesine karşı da dikkatli olunması uyarısında bulundu.