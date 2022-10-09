Başkan Erdoğan'dan asgari ücret 2023 mesajı: En uygun rakama çıkaracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması öncesinde Sinan Erdem Spor Salonu önünde bekleyen kalabalığa seslendi. Başkan Erdoğan, asgari ücret 2023 ile ilgili de önemli mesajlar vererek "Aralık ayında yapılacak olan düzenleme ile asgari ücreti en uygun rakama çıkaracağız" dedi.