Video Türkiye Başkan Erdoğan'dan 'DEAŞ' mesajı! "Bu örgütü hezimete uğratan tek ülkeyiz"
Başkan Erdoğan'dan 'DEAŞ' mesajı!

Başkan Erdoğan'dan 'DEAŞ' mesajı! "Bu örgütü hezimete uğratan tek ülkeyiz"

23.11.2021 | 10:50

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Interpol 89. Genel Kurul'una video mesaj yolladı. Başkan Erdoğan mesajında: "DEAŞ’a karşı göğüs göğse mücadele eden ve bu örgütü hezimete uğratan tek ülkeyiz. Yabancı terörist savaşçılar konusunda kaynak ülkelere temin ettiğimiz istihbari bilgilerle birçok terör eyleminin önüne geçtik." ifadelerini kullandı.

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