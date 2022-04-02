Video Türkiye Başkan Erdoğan'dan fahiş fiyat mesajı: Milletin aşına göz diken vicdansızlara acımayacağız
Başkan Erdoğan'dan fahiş fiyat mesajı: Milletin aşına göz diken vicdansızlara acımayacağız

Başkan Erdoğan'dan fahiş fiyat mesajı: Milletin aşına göz diken vicdansızlara acımayacağız

02.04.2022 | 17:08

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Türkiye için önemli projelerden biri olan Malatya çevre yolunun birinci etabı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı törenle hizmete açıldı. Erdoğan, törende fahiş fiyat, döviz kuru ve enflasyon konularına dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız." dedi.

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