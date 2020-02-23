Başkan Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu | Video
Başkan Erdoğan, Almanya'daki ırkçı saldırıda yaralanan Türk vatandaşı Muhammed Beyazkendir ile telefonda görüntülü görüştü. Başkan Erdoğan ile konuşurken büyük heyecan yaşayan Muhammed, iyi olduğunu söyledi, Başkan Erdoğan'a ilgisi için teşekkür etti.
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