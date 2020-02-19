Başkan Erdoğan'dan 'Gezi' paylaşımı: Alçak bir saldırıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden Gezi olaylarıyla ilgili paylaşım yaptı. Erdoğan resmi hesabından yaptığı paylaşımında, ''Gezi olayları, tıpkı askeri darbeler, tıpkı muhtıralar, tıpkı terör örgütlerinin saldırıları, tıpkı FETÖ’nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi, devleti ve milleti hedef alan alçak bir saldırıdır.'' ifadelerine yer verdi.