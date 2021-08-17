Video Türkiye Başkan Erdoğan'dan İDEF’21 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan İDEF’21 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan İDEF’21 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
17.08.2021 | 15:24

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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İDEF’21 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

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