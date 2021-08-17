Başkan Erdoğan'dan İDEF’21 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İDEF’21 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.