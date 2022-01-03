Video Türkiye Başkan Erdoğan'dan İhracatçılar Meclisi'nde önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan İhracatçılar Meclisi'nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan İhracatçılar Meclisi'nde önemli açıklamalar

03.01.2022 | 12:19

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Başkan Erdoğan’dan İhracatçılar Meclisi’nde önemli açıklamalar 31:31
Başkan Erdoğan'dan İhracatçılar Meclisi'nde önemli açıklamalar 03.01.2022 | 12:19
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SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2021 ihracat rakamını açıkladı: Bu bir rekordur 03.01.2022 | 12:04
Türkiye’de ayın evreleri 1 yıl boyunca görüntülendi | Video 04:04
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Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar | Video 06:43
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Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz’deki ilk seferine hazırlanıyor | Video 03:39
Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki ilk seferine hazırlanıyor | Video 02.01.2022 | 13:21
Hava Durumu 02-01-2022 01:30
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Milli Savunma Bakanı Akar’dan göreve giden “Pars”lara mesaj 01.01.2022 | 15:57
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek gösterdiği mahalle kadın kolları başkanı Hatem Kurt'u ziyaret etti 01.01.2022 | 17:33
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Bakan Soylu yaralı polisi hastanede ziyaret etti 01.01.2022 | 14:41
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “AK Parti'nin mayasını millet atmış, hamurunu millet yoğurmuş, kumaşını millet dokumuştur” 01.01.2022 | 14:01
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sabahın ilk ışıklarına kadar İstanbul’daki hastaneleri ziyaret etti 05:27
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sabahın ilk ışıklarına kadar İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti 01.01.2022 | 12:08
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Sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan Bakan Koca’dan dikkat çeken Omicron mesajı 07:48
Sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan Bakan Koca'dan dikkat çeken Omicron mesajı 01.01.2022 | 00:42
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Başkan Erdoğan, sıfır noktadaki Cudi Dağı üs bölgesinde jandarma komandoların yeni yılını kutladı 01.01.2022 | 00:36
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Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İhracatçılar Meclisi'nde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ekonomik kalkınma hamleleriyle ilgili önemli ifadeler kullanan Erdoğan 2021 ihracat rakamlarını "Gururla açıklıyorum" dedi ve yüzde 32.9'luk artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak açıkladı

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