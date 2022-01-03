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Başkan Erdoğan'dan İhracatçılar Meclisi'nde önemli açıklamalar 03.01.2022 | 12:19
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Türkiye’de ayın evreleri 1 yıl boyunca görüntülendi | Video 03.01.2022 | 09:32
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Hava Durumu 03-01-2022 03.01.2022 | 08:00
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MSB, topçu birliklerinin nefes kesen görüntülerini paylaştı | Video 02.01.2022 | 17:12
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Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la şahlanışa geçti | Video 02.01.2022 | 15:57
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Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar | Video 02.01.2022 | 13:06
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Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki ilk seferine hazırlanıyor | Video 02.01.2022 | 13:21
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Hava Durumu 02-01-2022 02.01.2022 | 08:00
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Milli Savunma Bakanı Akar’dan göreve giden “Pars”lara mesaj 01.01.2022 | 15:57
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Bakan Soylu yaralı polisi hastanede ziyaret etti 01.01.2022 | 14:41
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FETÖ’cülere en güzel cevap! 01.01.2022 | 11:04
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Hava Durumu 01-01-2022 01.01.2022 | 08:00
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Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İhracatçılar Meclisi'nde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ekonomik kalkınma hamleleriyle ilgili önemli ifadeler kullanan Erdoğan 2021 ihracat rakamlarını "Gururla açıklıyorum" dedi ve yüzde 32.9'luk artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak açıkladı