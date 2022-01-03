Başkan Erdoğan'dan İhracatçılar Meclisi'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İhracatçılar Meclisi'nde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ekonomik kalkınma hamleleriyle ilgili önemli ifadeler kullanan Erdoğan 2021 ihracat rakamlarını "Gururla açıklıyorum" dedi ve yüzde 32.9'luk artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak açıkladı