Video Türkiye Başkan Erdoğan'dan İslam dünyasına kritik çağrı: Emperyalistlerin tuzaklarına düşmeyelim

Başkan Erdoğan'dan İslam dünyasına kritik çağrı: Emperyalistlerin tuzaklarına düşmeyelim

Başkan Erdoğan'dan İslam dünyasına kritik çağrı: Emperyalistlerin tuzaklarına düşmeyelim
25.08.2021 | 10:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam Teşkilatı Gençlik Forumu’nda önemli açıklamalar 05:47
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam Teşkilatı Gençlik Forumu'nda önemli açıklamalar 25.08.2021 | 10:09
Başkan Erdoğan’dan İslam dünyasına kritik çağrı: Emperyalistlerin tuzaklarına düşmeyelim 03:46
Başkan Erdoğan'dan İslam dünyasına kritik çağrı: Emperyalistlerin tuzaklarına düşmeyelim 25.08.2021 | 10:28
Hava Durumu 25-08-2021 01:30
Hava Durumu 25-08-2021 25.08.2021 | 08:00
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın zor anları! Projeler soruldu, Neyse şimdi bulamadım dedi 00:14
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın zor anları! Projeler soruldu, "Neyse şimdi bulamadım" dedi 25.08.2021 | 01:09
Özel hastanede büyük skandal! Hasta yakınları, sağlık çalışanlarını darbetti 02:37
Özel hastanede büyük skandal! Hasta yakınları, sağlık çalışanlarını darbetti 25.08.2021 | 00:40
Selzede vatandaş: Bize bir sizden fayda var, onlar hep yalan konuşuyor 03:17
Selzede vatandaş: "Bize bir sizden fayda var, onlar hep yalan konuşuyor" 24.08.2021 | 20:42
Başkan Erdoğan: Afetlerden siyasi rant devşirmenin hiçbir izahı olamaz 23:24
Başkan Erdoğan: Afetlerden siyasi rant devşirmenin hiçbir izahı olamaz 24.08.2021 | 19:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar 40:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar 24.08.2021 | 15:12
Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı’nın yıldönümü kutlandı 07:28
Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıldönümü kutlandı 24.08.2021 | 12:16
Bakan Çavuşoğlu’ndan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’İltica Merkezi’ iddialarına tepki: Son derece gerçek dışı, yalan bir iddia... 10:45
Bakan Çavuşoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İltica Merkezi' iddialarına tepki: Son derece gerçek dışı, yalan bir iddia... 24.08.2021 | 12:39
Aşı olmayan öğretmenler ve okul çalışanları ne yapacak? Yüz yüze eğitimde okullar için koronavirüs rehberi yayınlandı! 03:35
Aşı olmayan öğretmenler ve okul çalışanları ne yapacak? Yüz yüze eğitimde okullar için koronavirüs rehberi yayınlandı! 24.08.2021 | 11:31
Bakan Varank Türkiye’nin Ulusal Yapay Zeka Stratejisini duyurdu! 50 bin kişilik istihdam müjdesi 17:42
Bakan Varank Türkiye'nin Ulusal Yapay Zeka Stratejisini duyurdu! 50 bin kişilik istihdam müjdesi 24.08.2021 | 11:01
İstanbul’da bölücü terör örgütünün ’İdeoloji Hücresi’ne 6 tutuklama 00:48
İstanbul'da bölücü terör örgütünün 'İdeoloji Hücresi'ne 6 tutuklama 24.08.2021 | 10:07
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı’ndan flaş açıklama: 28 hedef imha edildi 02:07
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 28 hedef imha edildi 24.08.2021 | 10:09
Hava Durumu 24-08-2021 01:30
Hava Durumu 24-08-2021 24.08.2021 | 08:00
Ümit Özdağ’dan tepki çeken paylaşım! Afgan esnafı hedef gösterdi 01:05
Ümit Özdağ'dan tepki çeken paylaşım! Afgan esnafı hedef gösterdi 24.08.2021 | 01:18
Dronelar Türkiye’nin tanıtımı için yükseliyor 01:37
Dronelar Türkiye'nin tanıtımı için yükseliyor 24.08.2021 | 00:01
BBC Türkçe’nin yalan haberine SABAH yazarlarından sert tepki: Utanmazlık boyutuna ulaştı, hukuki bir bedeli olmalı 00:58
BBC Türkçe'nin yalan haberine SABAH yazarlarından sert tepki: Utanmazlık boyutuna ulaştı, hukuki bir bedeli olmalı 23.08.2021 | 20:26
Başkan Erdoğan, Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda madalya alan milli sporcularla bir araya geldi 15:57
Başkan Erdoğan, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcularla bir araya geldi 23.08.2021 | 20:06
Manavgat’ı yaktığını böyle anlattı! İşte Türkiye’nin konuştuğu o ses kaydı 04:04
Manavgat’ı yaktığını böyle anlattı! İşte Türkiye'nin konuştuğu o ses kaydı 23.08.2021 | 19:31

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Forumu'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, buradaki konuşmasında İslam dünyasına birlik çağrısı yaptı, fitnelere düşülmemesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, tuzaklara dikkat edilmesi gerektiğini vurgularken, "Kimsenin aranıza girmesine, sizleri etnik ya da mezhebi olarak bölmesine izin vermeyeceğinizi umuyorum. " dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA