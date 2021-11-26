Başkan Erdoğan'dan İzmir'de Deprem Konutları Teslim Töreni'nde önemli açıklamalar

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan binaların yerine 741 ev ve iş yeri inşa edildi. İnşa edilen yeni konut ve iş yerleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle sahiplerine teslim ediliyor. Törende Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.