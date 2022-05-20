Başkan Erdoğan'dan Kolombiya mesajı: Stratejik ortaklık seviyesine yükselttik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Başkan Erdoğan, "İmzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik" dedi ve ticaret hacmi hedefini açıkladı.