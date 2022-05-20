Video Türkiye Başkan Erdoğan'dan Kolombiya mesajı: Stratejik ortaklık seviyesine yükselttik
Başkan Erdoğan'dan Kolombiya mesajı: Stratejik ortaklık seviyesine yükselttik

Başkan Erdoğan'dan Kolombiya mesajı: Stratejik ortaklık seviyesine yükselttik

20.05.2022 | 19:33

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Başkan Erdoğan, "İmzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik" dedi ve ticaret hacmi hedefini açıkladı.

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