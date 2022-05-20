Başkan Erdoğan'dan Kolombiya mesajı: Stratejik ortaklık seviyesine yükselttik

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Başkan Erdoğan'dan gençlerle kütüphane söyleşisi 19.05.2022 | 22:11
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AK Parti'de görev değişimi 19.05.2022 | 18:33
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MSB’den 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı | Video 19.05.2022 | 10:34
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Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi "Alparslan" Mersin'de | Video 19.05.2022 | 10:27
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Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir'deki törene katıldı | Video 19.05.2022 | 10:17
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Bakan Çavuşoğlu New York'ta ''Hanım Sultanlar'' sergisini gezdi | Video 18.05.2022 | 09:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Başkan Erdoğan, "İmzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik" dedi ve ticaret hacmi hedefini açıkladı.