Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’in Kurtuluşunun 100. Yılında, 100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yatırım, istihdam ve üretimin önemine vurgu yapan Başkan Erdoğan, kalkınmanın temel şartlarından birinin iş gücü olduğunu ifade etti. Erdoğan, "Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız" dedi. Bütçeden en büyük payın eğitime ayrıldığını belirten Başkan Erdoğan, "Derslik sayımızı 343 binden 601 bine yükselttik. 714 bin yeni öğretmen ataması yaptık. Okullarda görev yapan öğretmenlerin 4'te 3'ü bizim dönemimizde göreve başladı." ifadelerini kullandı.