Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: İhracata dönük yatırımlara finansman desteği
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde esbaflarla düzenlenen iftar programında konuştu. Fiyatları stokçuluk veya anlaşma yoluyla haksız yere yükseltenlere verilen cezaları artıralacağını belirten Başkan Erdoğan, "E-ticaret üzerinden yapılan satışlara düzenleme getiriyoruz." dedi. Erdoğan, "İhracata dönük yatırımlara yıllık yüzde 9'a varan faiz oranı ile TL cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz. İhracata yönelik toplam 150 milyar TL'lik kaynak ayırdık." ifadelerini kullandı.