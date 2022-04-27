Başkan Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması: "Türkiye'nin Soros'uydu"

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Millî İrade Platformunda yer alan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile iftar programında konuştu. Başkan Erdoğan burada Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet kararını hatırlatarak "Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu. Yargımız onunla ilgili nihai kararı verdi ve bu karar malum çevreleri rahatsız etti. Kusura bakmasınlar bu ülkede hukuk var, yargı var." dedi.