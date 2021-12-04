Başkan Erdoğan'dan Siirt'te Sivil Toplum Buluşması'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Siirt'te Sivil Toplum Buluşmaları'nda açıklamalarda bulundu. Burada muhalefete eleştirilerde bulunan Başkan Erdoğan, "Bu ülkede yüzde 52 ile oy ile cumhurbaşkanı seçilen ve yüzde 52'yi gayri milli ilan eden bir zihniyet var. Bu zihniyeti milletime havale ediyorum. Yüzde 52'yi siz nasıl gayri milli ilan edersiniz? Demek ki bunlar kendilerini gayri milli ilan ediyor. Biz gayri milliyiz diyorlar. Dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz sürece bizi kimse bölemez, bizi kimse ayıramaz." dedi.