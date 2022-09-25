Video Türkiye Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Vatandaşlar ve hastane personeliyle bir araya geldi
Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Vatandaşlar ve hastane personeliyle bir araya geldi

Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Vatandaşlar ve hastane personeliyle bir araya geldi

25.09.2022 | 22:30

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çam Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Başkan Erdoğan, vatandaşlarla ve hastane personeli ile bir araya geldi.

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