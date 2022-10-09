Başkan Erdoğan'dan TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması öncesinde Sinan Erdem Spor Salonu önünde bekleyen kalabalığa seslendi. Başkan Erdoğan, asgari ücret 2023 ile ilgili önemli mesajlar vererek "Aralık ayında yapılacak olan düzenleme ile asgari ücreti en uygun rakama çıkaracağız" dedi. Daha sonra salonda gençlere hitap eden Erdoğan, "Bizim ne terör örgütlerine ne de sapkın akımlara kaptıracak bir tane dahi evladımız yoktur." ifadelerini kullandı.