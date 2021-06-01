Başkan Erdoğan'dan üçlü iş birliği açıklaması: Türkiye olarak varız...
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin son 14 yılda Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Ticareti hızlandıracak gümrük anlaşmaları üzerine çalışıyoruz. Ticaret hacminde artık hedefimiz 3 milyar dolar. Buna göre çalışacağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan, böyle bir üçlü iş birliği veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği, bütün bunlara Türkiye olarak varız." dedi.