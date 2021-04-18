Başkan Erdoğan'ı eleştiren CHP’li belediyenin patates dağıttığı görüntüler ortaya çıktı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile pandemi süreci boyunca mağdur olan çiftçinin sorunlarının çözümü için destek çalışmaları kapsamında çiftçinin elinde kalan ürünlerin dağıtılmasına ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi’nden tepki gelmişti. CHP’li Şişli Belediyesi’nin patates dağıttığı görüntüleri ortaya çıktı.