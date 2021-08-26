Video Türkiye Baykar'dan Bayraktar AKINCI TİHA paylaşımı

Baykar'dan Bayraktar AKINCI TİHA paylaşımı

Baykar'dan Bayraktar AKINCI TİHA paylaşımı
26.08.2021 | 18:39

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Baykar, Twitter hesabından bir video yayınlayarak 29 Ağustos tarihinde Bayraktar Akıncı TİHA'nın güvenlik güçlerine teslim edileceğini duyurdu.

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