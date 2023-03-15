Video Türkiye Baykar’dan sınava hazırlanan afetzede öğrencilere 10 bin tablet | Video
Baykar’dan sınava hazırlanan afetzede öğrencilere 10 bin tablet | Video

Baykar’dan sınava hazırlanan afetzede öğrencilere 10 bin tablet | Video

15.03.2023 | 09:22

Baykar, asrın felaketi olarak adlandırılan depremden etkilenen öğrencilerimizin eğitimine destek olabilmek için 10 bin tablet bağışlayarak yeni bir kampanyaya öncülük ediyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın tüm milletimizi ve kurumlarımızı davet ettiği kampanya kapsamında bağışlanacak tabletler, MEB tarafından deprem bölgesinde YKS ve LGS’ye girecek afetzede öğrencilere dağıtılacak.

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