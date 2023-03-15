Baykar’dan sınava hazırlanan afetzede öğrencilere 10 bin tablet | Video

Baykar, asrın felaketi olarak adlandırılan depremden etkilenen öğrencilerimizin eğitimine destek olabilmek için 10 bin tablet bağışlayarak yeni bir kampanyaya öncülük ediyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın tüm milletimizi ve kurumlarımızı davet ettiği kampanya kapsamında bağışlanacak tabletler, MEB tarafından deprem bölgesinde YKS ve LGS’ye girecek afetzede öğrencilere dağıtılacak.