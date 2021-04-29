Video Türkiye Bayraktar'dan gururlandıran paylaşım: 7 yıl önce bugün tarihe tanıklık ettik

Bayraktar'dan gururlandıran paylaşım: 7 yıl önce bugün tarihe tanıklık ettik

Bayraktar'dan gururlandıran paylaşım: 7 yıl önce bugün tarihe tanıklık ettik
29.04.2021 | 18:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bayraktar'dan gururlandıran paylaşım: 7 yıl önce bugün tarihe tanıklık ettik 00:28
Bayraktar'dan gururlandıran paylaşım: 7 yıl önce bugün tarihe tanıklık ettik 29.04.2021 | 18:43
Milli Savunma Bakanlığı'dan son dakika paylaşımı! Terör hedeflerinin vurulma anı kamerada 00:41
Milli Savunma Bakanlığı'dan son dakika paylaşımı! Terör hedeflerinin vurulma anı kamerada 29.04.2021 | 13:10
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı İstanbul Otogar'daki patlayıcı operasyonu kamerada 06:15
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı İstanbul Otogar'daki patlayıcı operasyonu kamerada 29.04.2021 | 08:47
İstanbul TEM'de trafik yoğunluğu! 17 günlük tam kapanma göçü kamerada... 04:08
İstanbul TEM'de trafik yoğunluğu! 17 günlük tam kapanma göçü kamerada... 29.04.2021 | 08:56
Hava Durumu 29-04-2021 01:30
Hava Durumu 29-04-2021 29.04.2021 | 08:00
Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır | Video 05:06
Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır | Video 28.04.2021 | 10:24
Hava Durumu 28-04-2021 01:30
Hava Durumu 28-04-2021 28.04.2021 | 09:57
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı o görüntüleri paylaştı! PKK teröristlerin havaya uçurulma anı kamerada 00:59
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı o görüntüleri paylaştı! PKK teröristlerin havaya uçurulma anı kamerada 27.04.2021 | 13:02
İhanet belgelendi! Savunma Sanayi’deki projeleri yurtdışına sızdırmışlar 00:32
İhanet belgelendi! Savunma Sanayi’deki projeleri yurtdışına sızdırmışlar 27.04.2021 | 12:00
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 44:17
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 27.04.2021 | 11:25
SON DAKİKA: Tam kapanmanın etkisi nasıl olacak? Koronavirüs pandemisi ne zaman bitecek? Evlerdeki virüs tehlikesine dikkat! 09:17
SON DAKİKA: Tam kapanmanın etkisi nasıl olacak? Koronavirüs pandemisi ne zaman bitecek? Evlerdeki virüs tehlikesine dikkat! 27.04.2021 | 10:20
Tam kapanma nasıl uygulanacak? 29 Nisan-17 Mayıs 'Tam kapanma'dan kimler muaf? Hangi saatlerde hangi işletmeler açık olacak? 04:10
Tam kapanma nasıl uygulanacak? 29 Nisan-17 Mayıs 'Tam kapanma'dan kimler muaf? Hangi saatlerde hangi işletmeler açık olacak? 27.04.2021 | 10:07
İçişleri Bakanlığı'ndan 29 Nisan - 17 Mayıs 'tam kapanma' genelgesi! Kimler muaf? Hangi işletmeler hangi saatlerde açık olacak? 05:10
İçişleri Bakanlığı'ndan 29 Nisan - 17 Mayıs 'tam kapanma' genelgesi! Kimler muaf? Hangi işletmeler hangi saatlerde açık olacak? 27.04.2021 | 09:43
Hava Durumu 27-04-2021 01:30
Hava Durumu 27-04-2021 27.04.2021 | 08:00
SON DAKİKA: 29 Nisan - 17 Mayıs arası tam kapanma nasıl uygulanacak? Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı! 07:58
SON DAKİKA: 29 Nisan - 17 Mayıs arası tam kapanma nasıl uygulanacak? Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı! 26.04.2021 | 19:53
Son Dakika! Kabine Toplantısı kararları: 29 Nisan-17 Mayıs tam kapanma! Başkan Erdoğan canlı yayın izle 07:58
Son Dakika! Kabine Toplantısı kararları: 29 Nisan-17 Mayıs tam kapanma! Başkan Erdoğan canlı yayın izle 26.04.2021 | 16:21
SON DAKİKA: Tam kapanma kararı: 29 Nisan-17 Mayıs! Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama 07:58
SON DAKİKA: Tam kapanma kararı: 29 Nisan-17 Mayıs! Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama 26.04.2021 | 15:05
HDP önündeki evlat eylemine katılan ağabey: Kardeşim düğününü yapacaktı, dağa kaçırdılar 03:36
HDP önündeki evlat eylemine katılan ağabey: "Kardeşim düğününü yapacaktı, dağa kaçırdılar" 26.04.2021 | 10:01
Kop Dağı Tüneli ile kış çilesi bitecek | Video 01:51
Kop Dağı Tüneli ile kış çilesi bitecek | Video 26.04.2021 | 10:12
Bitlis'te ele geçirilen EYP ve top mühimmatı böyle havaya uçuruldu 00:11
Bitlis'te ele geçirilen EYP ve top mühimmatı böyle havaya uçuruldu 26.04.2021 | 09:16

Baykar Savunma Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin dönüm noktalarından biri olan TB2 İHA ile ilgili paylaşımda bulundu. Bayraktar, "Tam 7 yıl önce bugün 29 Nisan 2014'te, Keşan'da BayraktarTB2 İHA'yı ilk kez uçurduk. Ekipçe tarihe tanıklık ettik" ifadelerine yer verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA