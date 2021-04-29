Bayraktar'dan gururlandıran paylaşım: 7 yıl önce bugün tarihe tanıklık ettik
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Baykar Savunma Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin dönüm noktalarından biri olan TB2 İHA ile ilgili paylaşımda bulundu. Bayraktar, "Tam 7 yıl önce bugün 29 Nisan 2014'te, Keşan'da BayraktarTB2 İHA'yı ilk kez uçurduk. Ekipçe tarihe tanıklık ettik" ifadelerine yer verdi.