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02:41
Bayrampaşa Fizik ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı 03.12.2021 | 16:58
01:30
Hava Durumu 03-12-2021 03.12.2021 | 08:00
01:57
Azerbaycan Ordusu, TB2 Bayraktar ile tatbikat gerçekleştirdi | Video 02.12.2021 | 14:28
00:57
Mardin'de 'Eren kış- 8 Operasyonu'nda bölge didik didik aranıyor 02.12.2021 | 12:33
00:54
01:30
Hava Durumu 02-12-2021 02.12.2021 | 08:00
00:50
Başkan Erdoğan, El Nahyan ile görüştü 01.12.2021 | 20:08
01:17
SON DAKİKA: Bakan Bilgin: ''Enflasyonun karşısında biz emeği koruyacağız'' 01.12.2021 | 14:39
05:58
31:55
30:37
Başkan Erdoğan'dan 20. Milli Eğitim Şurası'nda önemli açıklamalar 01.12.2021 | 15:19
48:59
05:55
CHP’li Seçer’den yine hakaret "Buranın horozu sen misin?" 01.12.2021 | 11:03
09:58
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Hava Durumu 01-12-2021 01.12.2021 | 08:00
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar 30.11.2021 | 17:41
03:42
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Kalyon Enerji'den dev anlaşma! Kayapınar GES'e 312 Milyon dolarlık finansman 30.11.2021 | 12:21
İstanbul Bayrampaşa Fizik ve Rehabilitasyon Merkezi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da katıldığı törenle açıldı.