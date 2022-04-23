Beylikdüzü'nde maganda dehşeti: Öldüresiye dövdüler

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İstanbul Beylikdüzü'nde maganda dehşeti yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde iki magandanın, yanında eşi ve çocukları olan adamı öldüresiye dövdü. Olay sırasında arabada bulunan kadın ve çocuğun korku dolu anları kameralara saniye saniye yansıdı.