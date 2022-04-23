Video Türkiye Beylikdüzü'nde maganda dehşeti: Öldüresiye dövdüler
Beylikdüzü'nde maganda dehşeti: Öldüresiye dövdüler

Beylikdüzü'nde maganda dehşeti: Öldüresiye dövdüler

23.04.2022 | 00:32

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İstanbul Beylikdüzü'nde maganda dehşeti yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde iki magandanın, yanında eşi ve çocukları olan adamı öldüresiye dövdü. Olay sırasında arabada bulunan kadın ve çocuğun korku dolu anları kameralara saniye saniye yansıdı.

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