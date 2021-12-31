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Bin 700 yıl sonra keşfedilen antik yol, turizme kazandırılacak | Video 31.12.2021 | 11:02
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Suriye görevinden dönen komandolar evlatlarını öpücüklere boğdu | Video 29.12.2021 | 14:12
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Pompeiopolis Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında bin 700 yıl sonra keşfedilen antik yolun turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.