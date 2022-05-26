Video Türkiye Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor

Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor

26.05.2022 | 18:12

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Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü önünde etkisiz hale getirilen şahsın üzerinde bomba imha ekipleri inceleme yapıyor. Gaziantep’te Emniyet Müdürlüğünün önüne gelerek, 'üzerimde bomba var' diyen şahıs polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilirdi. Olayın ardından özel kıyafetlerini giyen bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yaptı. Üzerinde kablo tespit eden bomba imha ekipleri incelemesini sürdürüyor. Şahsın bıraktığı poşetin ise fünye ile patlatılması bekleniyor.

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