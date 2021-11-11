Bursa İnegöl'de, park halindeki iki kamyonun dorsesi alev alev yandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki 2 kamyonun dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Nakliyeciler Caddesi?nde meydana geldi. Park halindeki 2 kamyonun dorsesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede dorseleri sardı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.