Video Türkiye Bursa'da rehine krizi! Özel harekat polisleri 2 kız kardeşi kurtardı

Bursa'da rehine krizi! Özel harekat polisleri 2 kız kardeşi kurtardı

Bursa'da rehine krizi! Özel harekat polisleri 2 kız kardeşi kurtardı
12.07.2021 | 23:29

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Bursa'da aynı evde birlikte yaşadığı 2 kız kardeşini silahla rehin alan madde bağımlısı şahıs, olay yerine gelen polis ekiplerine ateş açtı. Özel harekat ekiplerinin eve düzenlediği operasyonla şahıs etkisiz hale getirilirken, 2 rehine kurtarıldı.

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