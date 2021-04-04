Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den darbe imalı bildiriye sert tepki!
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Dün, 104 emekli amiral darbe imalı bir bildiri yayınlayarak hükümeti ve Kanal İstanbul projesini eleştirmişti. Bildiriye birçok tepki gelirken, A Haber yayınına bağlanan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de sözde bildiriyi kınadı. Destici, "Bize göre bir çeşit muhtıradır, lanetliyoruz" ifadelerine yer verdi.