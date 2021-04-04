Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den darbe imalı bildiriye sert tepki!

Dün, 104 emekli amiral darbe imalı bir bildiri yayınlayarak hükümeti ve Kanal İstanbul projesini eleştirmişti. Bildiriye birçok tepki gelirken, A Haber yayınına bağlanan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de sözde bildiriyi kınadı. Destici, "Bize göre bir çeşit muhtıradır, lanetliyoruz" ifadelerine yer verdi.