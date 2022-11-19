Çatalca'da başıboş köpek dehşeti! Sevmek isteyen çocuğa saldırdı

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Çatalca'da yerde yatan bir köpeği sevmek için yaklaşan çocuk dehşeti yaşadı. Köpeğin bir anda saldırdığı çocuk o anları böyle kaydetti.