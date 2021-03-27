Cehaletin böylesi! İYİ Partili Aytun Çıray'dan akıllara zarar koronavirüs aşısı açıklaması
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İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, korona aşısının iki doz halinde yapıldığını bilmediği ortaya çıktı.