Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 22 maddelik müsilaj eylem planını açıkladı!

Maramara Denizi'nde etkili olan ve denizin üstünü kaplayan müsilaj (deniz salyası) sorunu vatandaşları ve yetkilileri tedirgin ederken, Başkan Recep Tayyip Eroğan dün yaptığı açıklamalarda buna karşı eyleme geçeceklerini bildirmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri Marmara Denizi üzerindeki salyaları temizlemek için çalışmalar başlatırken, Bakan Murat Kurum, 22 maddelik müsilaj eylem planını açıkladı. "Marmara Denizi'ni kaderine terk etmeyeceğiz" diyen Bakan Kurum maddeleri tek tek açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...