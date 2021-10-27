Video Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, A Haber'de soruları yanıtladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, A Haber'de soruları yanıtladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, A Haber'de soruları yanıtladı

27.10.2021 | 18:51

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

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