Video Türkiye CHP'den istifa edip Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne geçen meclis üyesi Mehmet Er belediye çalışanları tarafından darbedildi

CHP'den istifa edip Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne geçen meclis üyesi Mehmet Er belediye çalışanları tarafından darbedildi

CHP'den istifa edip Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne geçen meclis üyesi Mehmet Er belediye çalışanları tarafından darbedildi
13.07.2021 | 18:45

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Taciz, tecavüz olaylarıyla gündemden düşmeyen CHP'de şimdi de şiddet söz konusu. CHP'den istifa edip Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne geçen Bursa Mudanya Belediye Meclis Üyesi Mehmet Er, belediye çalışanları tarafından darbedildi.

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