CHP'den küfürbaz Lütfü Türkkan'a destek, küfürbaz vekili savunan Meral Akşener'e övgü!
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Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'in çenesini sıkıp, kulağına 'Bacını s...' şeklinde küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu sahip çıktı. Erdoğdu katıldığı bir programda 'Ne Lütfü Türkkan'ın kellesini isteyip duruyorlar ya... Ayıp değil mi? Neyse suçu, varsa davasını açar." sözleri ile Türkkan'ı savundu.