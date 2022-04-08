Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:02
CHP'li Ali Mahir Başarır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alçak sözlerle hedef aldı! 08.04.2022 | 11:38
13:07
02:23
Türkiye Yusuf Bebek için harekete geçti! Hollanda’ya uçak gidecek... 08.04.2022 | 08:45
01:10
Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'dan kadın gazeteciye azar 07.04.2022 | 13:55
00:20
00:20
00:20
02:54
00:54
00:55
İstanbul Emniyeti'nden anlamlı film! Bayrak sevdasına vurgu yaptılar... 05.04.2022 | 13:22
02:10
14:00
01:27
HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı... Aile sayısı 280 oldu 02.04.2022 | 13:41
01:44
Çanakkale’deki orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı 02.04.2022 | 09:04
03:35
Başkan Erdoğan açıkladı! "İstanbul'da liderler zirvesi olabilir!" | Video 01.04.2022 | 14:13
01:42
01:14
Kalyon Holding İGA İstanbul Havalimanı’ndaki payını yüzde 55’e çıkarıyor 01.04.2022 | 01:48
00:19
05:26
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV ekranlarında katıldığı bir programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Başarır, 'Beşli çete varsa onun bir de reisi vardır' şeklinde küstah ifadeler kullanırken, sosyal medyada tepki yağdı. Başarır, daha önce de Türk ordusuna 'Satılmış' diyerek büyük tepki çekmişti.