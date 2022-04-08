CHP'li Ali Mahir Başarır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alçak sözlerle hedef aldı!

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV ekranlarında katıldığı bir programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Başarır, 'Beşli çete varsa onun bir de reisi vardır' şeklinde küstah ifadeler kullanırken, sosyal medyada tepki yağdı. Başarır, daha önce de Türk ordusuna 'Satılmış' diyerek büyük tepki çekmişti.

Daha önce Türk ordusuna, 'Satılmış' diyerek büyük tepki çeken CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, dün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı küstah sözlerle hedef aldı. Başarır, muhalefetin 5 şirket hakkındaki 'Çete' söylemini dile getirdi, Başkan Erdoğan'a 'Çete Reisi' ifadesini kullandı. Başarır'ın sözlerine tepki yağdı.