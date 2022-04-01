CHP’li ilçe başkanından tepki çeken paylaşım! Ramazan ayını rakı sofrası kurarak karşıladılar
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CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu’nun Ramazan ayına bir gün kala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. Vedat Avcu, skandal videosunda, mübarek ramazan ayına rakı sofrası kurarak karşıladığını söyledi.